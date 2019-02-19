Політв'язня Балуха вивезли у Краснодар голодним і без речей - правозахники

"Володимира Балуха доставили до Краснодару. Як довго він буде там перебувати, поки невідомо. З СІЗО Сімферополя для етапування його забрали голодним і без речей. Причини етапування поки йому не назвали", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН писав про етапування Балуха до Краснодару.

Перед цим повідомлялось, що українського активіста, політв’язня в РФ Володимира Балуха, швидше за все, етапують до Росії, але не уточнювалось, куди саме.

Як повідомляв УНН, 18 лютого стало відомо, що українського активіста Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію — через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в’язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".