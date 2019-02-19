Политзаключенного Балуха вывезли в Краснодар голодным и без вещей - правозащитники
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украинского политзаключённого Кремля Владимира Балуха российские спецслужбы этапировали в Краснодар голодным и без вещей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Крымской правозащитной группы.
"Владимира Балуха доставили в Краснодар. Как долго он будет там находиться, пока неизвестно. Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причины этапирования пока ему не назвали", - говорится в сообщении.
Ранее УНН писал о этапировании Балуха в Краснодар.
Перед этим сообщалось, что украинского активиста, политзаключенного в РФ Владимира Балуха, скорее всего, этапируют в Россию, но не уточнялось, куда именно.
Как сообщал УНН, 18 февраля стало известно, что Украинского активиста Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключённым. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Улица Героев Небесной сотни, 18".