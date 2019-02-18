Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО

"Наталье не сообщили, куда именно вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", - добавили правозащитники.

Напомним, вчера, 17 февраля, в СИЗО у Натальи Балух также не приняли передачу для Владимира, сославшись на отсутствие необходимых для этого документов у ответственных за прием передач в СИЗО.



ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка “Улица Героев Небесной сотни, 18”.