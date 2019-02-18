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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 47611 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 63563 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126001 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127280 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128051 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124296 просмотра

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7 марта, 08:52 • 158071 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117771 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141376 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145252 просмотра

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Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО

Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО

Киев  •  УНН

 • 5697 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО. Об этом стало известно сегодня, 18 февраля 2019 года, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Наталье не сообщили, куда именно вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", - добавили правозащитники. 

Напомним, вчера, 17 февраля, в СИЗО у Натальи Балух также не приняли передачу для Владимира, сославшись на отсутствие необходимых для этого документов у ответственных за прием передач в СИЗО.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка “Улица Героев Небесной сотни, 18”.

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