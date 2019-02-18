В СИЗО Симферополя не приняли передачу для Балуха от жены

По словам Натальи, отмечают правозащитники, отказ принять посылку для украинца сотрудники СИЗО пояснили тем, что якобы документы на Балуха до сих пор не распечатаны.

“Со среды (13 февраля — КР), за три рабочих дня,ответственным за прием передач не прислали необходимые документы, а в субботу и воскресенье начальство не работает”, — цитируют жену Балуха правозащитники.

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытаются выяснить причины этапирования активиста из керченской колонии.

По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора временно окупированного Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал защите украинского активиста Владимира Балуха в пересчете срока его наказания. Суд приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен) по совокупности двух уголовных дел.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживал “балансирование на нулевой отметке”.

Позднее осужденный украинский активист решил временно прекратить голодовку. По словам адвокатов, у Балуха после более 200 дней голодовки ухудшилось здоровье.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр “Мемориал” признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка “Вулиця Героїв Небесної сотні, 18”.

Напомним, адвокаты политзаключенного РФ Владимира Балуха пытаются выяснить причины его этапирования из керченской колонии.