У СІЗО Сімферополя не прийняли передачу для Балуха від дружини

За словами Наталії, відзначають правозахисники, відмова прийняти посилку для українця співробітники СІЗО пояснили тим, що нібито документи на Балуха до сих пір не роздруковані.

“З середи (13 лютого — ред), за три робочих дні, відповідальним за прийом передач не надіслали необхідні документи, а в суботу та неділю керівництво не працює”, — цитують дружину Балуха правозахисники.

13 лютого Кримська правозахисна група повідомила, що Володимира Балуха етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя, імовірно, для участі в судовому засіданні, його захисники намагаються з’ясувати причини етапування активіста з керченської колонії.

За інформацією правозахисників, касаційне подання подав заступник прокурора тимчасово окупованого Криму Сергій Булгаков, колишній співробітник української прокуратури АР Крим, щодо якого відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 111 КК України (державна зрада).

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Як повідомляв УНН, підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив захисту українського активіста Володимира Балуха в перерахунку терміну його покарання. Суд засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4 тисяч гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. Після місяця повної відмови укладеного від прийому їжі кримський архієпископ УПЦ КП Климент переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів з чорного хліба і чай з медом), який підтримував “балансування на нульовій позначці”.

Пізніше засуджений український активіст вирішив тимчасово припинити голодування. За словами адвокатів, у Балуха після більш 200 днів голодування погіршилося здоров’я.

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ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію — через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Володимира Балуха політичним в’язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ​​ним на власному домі табличка “Вулиця Героїв Небесної сотні, 18”.

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Нагадаємо, адвокати політв’язня РФ Володимира Балуха намагаються з’ясувати причини його етапування з керченської колонії.