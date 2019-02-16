100 порожніх стільців: у Мюнхені мітингували на підтримку "в’язнів Кремля"

КИЇВ. 16 лютого. УНН. У центрі німецького Мюнхена, де нині триває міжнародна конференція з безпеки, провели акцію на підтримку українців, затриманих або ув’язнених в Росії з політичних мотивів. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на українське консульство у Німеччині, передає УНН.