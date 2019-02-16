100 порожніх стільців: у Мюнхені мітингували на підтримку "в’язнів Кремля"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У центрі німецького Мюнхена, де нині триває міжнародна конференція з безпеки, провели акцію на підтримку українців, затриманих або ув’язнених в Росії з політичних мотивів. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на українське консульство у Німеччині, передає УНН.
Учасники принесли на площу 100 стільців, до кожного з яких прикріпили табличку з іменем одного з “в’язнів Кремля” у Росії або акнексованому нею Криму, і стали навколо із плакатами з вимогою їхнього звільнення.
Із 15 лютого і впродовж вихідних у Мюнхені проходитиме Мюнхенська безпекова конференція. Лідери держав і організацій обговорюватимуть питання, як зміцнити світову безпеку в умовах збройних конфліктів, в тому числі — в Україні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конференцію ОБСЄ у Варшаві відкрили мовчазною акцією за звільнення Сенцова
Як повідомляв УНН, наприкінці січня, члени Всесвітнього конгресу кримських татар вимагають звільнити арештованого в Криму Едему Бекирова. Акція на підтримку активіста пройшла на засіданні виконавчого комітету конгресу в Києві.