100 пустых стульев: в Мюнхене митинговали в поддержку "узников Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В центре немецкого Мюнхена, где сейчас проходит международная конференция по безопасности, провели акцию в поддержку украинцев, задержанных или заключенных в России по политическим мотивам. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на украинское консульство в Германии, передает УНН.
Участники принесли на площадь 100 стульев, к каждому из которых прикрепили табличку с именем одного из "узников Кремля" в России или акнексированном ею Крыму, и стали вокруг с плакатами с требованием их освобождения.
С 15 февраля и в выходные в Мюнхене будет проходить Мюнхенская политика безопасности конференция. Лидеры государств и организаций обсуждать вопрос, как укрепить мировую безопасность в условиях вооруженных конфликтов, в том числе - в Украине.
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Как сообщал УНН, в конце января, члены Всемирного конгресса крымских татар требуют освободить арестованного в Крыму Эдема Бекирова. Акция в поддержку активиста прошла на заседании исполнительного комитета конгресса в Киеве.