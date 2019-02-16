100 пустых стульев: в Мюнхене митинговали в поддержку "узников Кремля"

Участники принесли на площадь 100 стульев, к каждому из которых прикрепили табличку с именем одного из "узников Кремля" в России или акнексированном ею Крыму, и стали вокруг с плакатами с требованием их освобождения.

С 15 февраля и в выходные в Мюнхене будет проходить Мюнхенская политика безопасности конференция. Лидеры государств и организаций обсуждать вопрос, как укрепить мировую безопасность в условиях вооруженных конфликтов, в том числе - в Украине.

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Как сообщал УНН, в конце января, члены Всемирного конгресса крымских татар требуют освободить арестованного в Крыму Эдема Бекирова. Акция в поддержку активиста прошла на заседании исполнительного комитета конгресса в Киеве.