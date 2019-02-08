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У Берліні привітали Сущенка і Балуха з днем народження

У Берліні привітали Сущенка і Балуха з днем народження

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Посольство України в Берліні привітало двох українських політв'язнів Кремля Романа Сущенка та Володимира Балуха з днем народження. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Посольства.

"Бажаємо, Роману та Володимиру сили та терпіння. Ми твердо переконані, що спільні дії скоро звільнять усіх з російських в'язниць", - зазначили в Посольстві.

Також дипвідомство закликало міжнародне співтовариство і німецьких партнерів спільними зусиллям посилити тиск на російську владу, "щоб Роман Сущенко, Володимир Балух і багато інших українських політв'язнів незабаром змогли повернутися".

Нагадаємо, 8 лютого своє 50-річчя святкує засуджений у Росії український журналіст Роман Сущенко. Це вже третій день народження, який Сущенко відзначає у російській в’язниці.

Романа Сущенка, утримуваного в російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві та роботі на українську розвідку. У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Володимира Балуха ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

Підконтрольний Кремлю верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу. Адвокат звернувся за умовно-достроковим звільненням Балуха.

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