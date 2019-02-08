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В Берлине поздравили Сущенко и Балуха с днем рождения

В Берлине поздравили Сущенко и Балуха с днем рождения

Киев  •  УНН

 • 9990 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Посольство Украины в Берлине поздравило двух украинских политзаключенных Кремля Романа Сущенко и Владимира Балуха с днем рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Посольства.

"Желаем, Роману и Владимиру силы и терпения. Мы твердо убеждены, что совместные действия скоро освободят всех из российских тюрем", - отметили в посольстве.

Также дипведомство призвало международное сообщество и немецких партнеров совместными усилиям усилить давление на российские власти, "чтобы Роман Сущенко, Владимир Балух и многие другие украинских политзаключенных вскоре смогли вернуться".

Напомним, 8 февраля свое 50-летие празднует осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко. Это уже третий день рождения, который Сущенко отмечает в российской тюрьме.

Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинском разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.

Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который был во дворе его дома.

Подконтрольный Кремлю верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу. Адвокат обратился за условно-досрочным освобождением Балуха.

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