Адвокати намагаються з'ясувати причини етапування Балуха
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого УНН. Український активіст, політв'язень в РФ Володимир Балух вже перебуває в СІЗО Сімферополя. Його адвокати намагаються з'ясувати причини його етапування з керченської колонії. Про це повідомила координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає УНН з посиланням на "Крим.Реаліі".
"На сьогодні (14 лютого - ред.) Відомо, що він точно знаходиться в СІЗО Сімферополя. Але ще не відомо, через касації його привезли або з якихось інших підстав. Зараз адвокат намагається це з'ясувати. Якщо говорити про касаційному поданні, яке подав прокурор, то дата цього засідання не призначена. Тому, можливо, Володимира привезли в силу інших обставин. Які саме, зараз важко сказати, але ми намагаємося їх з'ясувати", - прокоментувала Скрипник.
Вона додала, що адвокат спробує потрапити до Балух "при першій нагоді".
Як повідомляв УНН, напередодні правозахисники заявляли, що українського активіста Володимира Балуха проти його волі етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя.
Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був у дворі його будинку.
Підконтрольний Кремлю "верховний суд" Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балух, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу. Адвокат звернувся за умовно-достроковим звільненням Балуха.
У Криму політв'язню Володимиру Балух відмовили в умовно-достроковому звільненні.