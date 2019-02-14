Адвокаты пытаются выяснить причины этапирования Балуха
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля УНН. Украинский активист, политзаключенный в РФ Владимир Балух уже находится в СИЗО Симферополя. Его адвокаты пытаются выяснить причины его этапирования из керченской колонии. Об этом сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
"На сегодня (14 февраля – ред.) известно, что он точно находится в СИЗО Симферополя. Но еще не известно, из-за кассации его привезли или по каким-то другим основаниям. Сейчас адвокат пытается это выяснить. Если говорить о кассационном представлении, которое подал прокурор, то дата этого заседания не назначена. Поэтому, возможно, Владимира привезли в силу других обстоятельств. Какие именно, сейчас трудно сказать, но мы стараемся их выяснить", – прокомментировала Скрипник.
Она добавила, что адвокат попытается попасть к Балуху "при первой возможности".
Как сообщал УНН, накануне правозащитники заявляли, что украинского активиста Владимира Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя.
Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - через флаг Украины, который был во дворе его дома.
Подконтрольный Кремлю "верховный суд" Крыма частично смягчил приговор осужденному к 5 годам колонии Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу. Адвокат обратился за условно-досрочным освобождением Балуха.
В Крыму политзаключенному Владимиру Балуху отказали в условно-досрочном освобождении.