Балуха проти волі етапували в СІЗО Сімферополя – правозахисники
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Українського політв'язня, активіста Володимира Балуха проти його волі етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кримської правозахисної групи.
"Українського активіста Володимира Балуха проти його волі етапували з керченської колонії в СІЗО Сімферополя, імовірно, для участі в судовому засіданні", - йдеться в повідомленні.
За інформацією прес-служби "Верховного суду" Криму, 30 січня 2019 року в "суд" надійшло касаційне подання "прокуратури" Криму на вирок "Роздольненського районного суду" у справі Балуха про "дезорганізацію діяльності Роздольненського ІТТ" - ч. 2 ст. 321 КК РФ.
"Касаційне подання подав заступник "прокурора" Криму Сергій Булгаков, колишній співробітник української прокуратури АР Крим, щодо якого відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 111 КК України (державна зрада)", - зазначили правозахисники.
За їх словами, Балух та його захист на цей час не ознайомлені зі змістом зазначеного касаційного подання "прокурора", тому поки невідомо, про що саме просить "прокурор".
"Українець відмовляється брати участь в будь-яких засіданнях окупаційних судів, вказуючи на їх нелегітимність, з цієї причини і був проти етапування його до Сімферополя", - додали правозахисники.
Нагадаємо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був у дворі його будинку.
Підконтрольний Кремлю верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Володимиру Балух, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу. Адвокат звернувся за умовно-достроковим звільненням Балуха.
Як повідомляв УНН, в Криму політв'язню Володимиру Балух відмовили в умовно-достроковому звільненні.