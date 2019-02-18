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Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО

Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО. Про це стало відомо сьогодні, 18 лютого 2019 року, після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для українця. Про це повідомила Кримська правозахисна група на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Наталі не повідомили, чи куди саме вивезли Балуха. Адвокат українського активіста з'ясовує, де в даний час знаходиться його підзахисний, а також причину етапування", - додали правозахисники.

Нагадаємо, вчора, 17 лютого, в СІЗО у Наталії Балух також не прийняли передачу для Володимира, пославшись на відсутність необхідних для цього документів у відповідальних за прийом передач в СІЗО.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

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