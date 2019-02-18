Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО

"Наталі не повідомили, чи куди саме вивезли Балуха. Адвокат українського активіста з'ясовує, де в даний час знаходиться його підзахисний, а також причину етапування", - додали правозахисники.

Нагадаємо, вчора, 17 лютого, в СІЗО у Наталії Балух також не прийняли передачу для Володимира, пославшись на відсутність необхідних для цього документів у відповідальних за прийом передач в СІЗО.



ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".