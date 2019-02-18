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Балуха можуть етапувати в Росію – адвокат

Балуха можуть етапувати в Росію – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українського активіста, політв'язня в РФ Володимира Балуха, швидше за все, етапують до Росії. Про це заявив його адвокат, передає УНН з посиланням на прес-службу Кримської правозахисної групи.

"Володимира Балуха, якого сьогодні, 18 лютого 2019 року, вивезли з Сімферопольського СІЗО, ймовірно, вивозять з Криму в Росію", - повідомили правозахисники з посиланням на адвоката українця.

Крім того, за словами керівника Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, етапування в російську колонію загрожує життю Балуха.

"Для Володимира Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію - це пряма загроза його життю", - заявила Скрипник.

Також, за її словами, етапування Балуха за межі Криму порушує міжнародне гуманітарне право.

Як повідомляв УНН, 18 лютого стало відомо, що українського активіста Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем. На думку правозахисників, приводом для переслідування активіста могла стати встановлена ним на власному домі табличка "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

"Верховний суд" окупованого Криму засудив активіста до 4 років і 11 місяців колонії загального режиму.

Після винесення вироку Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня 2018 року. За кілька місяців голодування він втратив більше 30 кг ваги, здоров'я його різко погіршився.

9 жовтня 2018 року стало відомо, що активіст вирішив припинити голодування.

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