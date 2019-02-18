Балуха могут этапировать в Россию – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинского активиста, политзаключенного в РФ Владимира Балуха, скорее всего, этапируют в Россию. Об этом заявил его адвокат, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Крымской правозащитной группы.
"Владимира Балуха, которого сегодня, 18 февраля 2019 года, вывезли из Симферопольского СИЗО, вероятно, вывозят из Крыма в Россию", - сообщили правозащитники со ссылкой на адвоката украинца.
Кроме того, по словами руководителя Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, этапирование в российскую колонию угрожает жизни Балуха.
"Для Владимира Балуха с его открытой проукраинской позицией этапирование в российскую колонию - это прямая угроза его жизни", - заявила Скрипник.
Также, по ее словами, этапирование Балуха за пределы Крыма нарушает международное гуманитарное право.
Как сообщал УНН, 18 февраля стало известно, что украинского активиста Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Улица Героев Небесной сотни, 18".
"Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима.
После вынесения приговора Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За несколько месяцев голодовки он потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось.
9 октября 2018 года стало известно, что активист решил прекратить голодовку.