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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 53595 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125003 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126144 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 117601 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 17:12 • 145210 просмотра

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Балуха этапировали в Краснодар – Омбудсмен

Балуха этапировали в Краснодар – Омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 9656 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила информацию о переводе украинского политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в город Краснодар в России. Об этом она написала в Facebook, передает УНН.

"Получила информацию о переводе политзаключенного Владимира Балуха для дальнейшего отбывания наказания в город Краснодар РФ", - сообщила Омбудсмен.

Она добавила, что направила обращение советнику-посланнику Временному поверенному Украины по делам Украины в РФ Василию Покотило.

Кроме того, она высказала просьбу проверить условия содержания Балуха, обеспечение его медицинской и консульско-правовой помощью.

Как сообщал УНН, по данным Крымской правозащитной группы, политзаключенного Балуха вывезли голодным и без вещей в российский Краснодар.

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным. По мнению правозащитников, поводом для преследования активиста могла стать установленная им на собственном доме табличка "Улица Героев Небесной сотни, 18".

"Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил активиста к 4 годам и 11 месяцам колонии общего режима.

После вынесения приговора Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года. За несколько месяцев голодовки он потерял более 30 кг веса, здоровье его резко ухудшилось.

9 октября 2018 года стало известно, что активист решил прекратить голодовку.

Украинские Национальные Новости

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