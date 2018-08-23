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Балух написал письмо украинцам

Киев • УНН

 • 11151 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинский политзаключенный Владимир Балух, который голодает уже 154 дня, написал письмо. Письмо опубликовал в своем Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает УНН.

Балух написал письмо украинцам

Так, в письме, датированном 22 августа Балух желает здоровья и ангелов-хранителей украинской армии, духовенству и гражданскому обществу.

"Сердечно благодарю всех единомышленников за счастье чувствовать себя членом большой семьи, руководствуется идеалами Правды, Чести и Достоинства", - написал Балух.

"Именно сейчас, отражая очередное шовинистическое нашествие соседа-империалиста, считаю, что крайне важно приложить максимум усилий, чтобы укрепить единство общества, церкви и государства как такового", - добавил он.

Кроме того, Балух добавил, что украинцы должны отстаивать свое право на автокефалию, поскольку "недопустимо, что внутри государства в церковной области доминирующие позиции занимает епархия церкви государства-агрессора".

Напомним, Великобритания призывает Россию освободить Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Как сообщал УНН, украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку с 19 марта, продолжают держать в общей камере. Администрация СИЗО в Симферополе не учитывает его тяжелое состояние.

Украинские Национальные Новости

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