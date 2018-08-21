Британія закликала РФ звільнити Балуха та Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Велика Британія закликає Росію звільнити Олега Сенцова та Володимира Балуха. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу британського уряду.
"Двоє українських громадян, які перебувають в ув’язнені в Росії, Олег Сенцов та Володимир Балух, голодують, вимагаючи від російської влади звільнення всіх українських політв'язнів. На 100-й день голодування Олега Сенцова ми як і раніше надзвичайно стурбовані здоров'ям пана Сенцова та відношення до нього російської влади", - сказав міністр у справах Європи та США Алан Дункан.
Він додав, що дуже важливо, щоб Росія дозволила українським чиновникам та міжнародним гуманітарним організаціям не обмежувано відвідувати пана Сенцова, пана Балуха та до 70 інших українських політв'язнів.
"Нікого не слід засуджувати за те, що виступає проти незаконної анексії Криму. Росія повинна зараз виконувати свої зобов'язання відповідно до міжнародного гуманітарного права та закону про права людини і негайно випустити їх", - підкреслив міністр.
Як повідомляв УНН, ЄС закликає Росію негайно звільнити Сенцова та всіх інших українських політв’язнів.