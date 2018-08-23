Балух написав листа українцям

Так, у листі датованому 22 серпня Балух бажає здоров’я та янголів-охоронців українському війську, духівництву та громадянському суспільству.



"Сердечно дякую всім однодумцям за щастя відчувати себе членом великої родини, що керується ідеалами Правди, Честі і Гідності", - написав Балух.



"Саме зараз, відбиваючи чергову шовіністичну навалу сусіда-імперіаліста, вважаю, вкрай важливим є докласти максимум зусиль, аби укріпити єдність суспільства, церкви і держави як такої", - додав він.



Крім того, Балух додав, що українці мають відстоювати своє права на автокефалію, оскільки "є неприпустимим, що в середині держави в церковній царині домінуючі позиції займає єпархія церкви держави-агресора".



Нагадаємо, Велика Британія закликає Росію звільнити Олега Сенцова та Володимира Балуха.



Як повідомляв УНН, українського політв’язня Володимира Балуха, який продовжує голодування з 19 березня, продовжують тримати у загальній камері. Адміністрація СІЗО у Сімферополі не враховує його важкий стан.