В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
07:55 • 3372 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24 • 17314 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 33381 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 34438 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - Умеров
17 февраля, 12:23 • 35878 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
17 февраля, 12:15 • 31921 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 26824 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 30308 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залог
17 февраля, 04:30 • 37797 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
Лед на Балтике угрожает экспорту россии – суда без соответствующего класса могут остановиться

Киев • УНН

 • 1040 просмотра

Самый обширный за 15 лет морской лед на Балтике ограничивает экспорт рф, требуя сопровождения ледоколов для судов без ледового класса. С 1 марта порты могут запретить вход таким судам, если толщина льда достигнет 30-50 см.

Лед на Балтике угрожает экспорту россии – суда без соответствующего класса могут остановиться

Наиболее расширенный за последние 15 лет морской лед вокруг ключевых товарных российских портов на Балтийском море может ограничить значительную часть огромной экспортной программы страны из-за нехватки судов, способных справиться с такими условиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Руководство ключевых российских хабов в регионе - нефтяного терминала приморск и топливного порта высоцк - требует, чтобы суда, не имеющие ледового класса, сопровождались отдельными ледоколами во время движения по водам Балтийского моря.

По словам александра колесова, главного синоптика санкт-петербурга, Финский залив, откуда осуществляется 40% морского экспорта нефти россии, сейчас почти полностью покрыт льдом, и площадь территории, покрытой льдом, продолжает расти. Он отметил, что подобные события в последний раз наблюдались в феврале 2010 и 2011 годов.

В то же время российское министерство транспорта сообщило операторам судов "учитывать это обстоятельство при принятии решения об отправке судов в Финский залив" - имея в виду, что ледоколы прибудут только в конце февраля.

Если толщина льда увеличится до 30-50 сантиметров - всего на 5 сантиметров больше, чем сейчас - то порты усть-луга, приморск и высоцк с 1 марта запретят вход всем судам, не имеющим ледового класса, независимо от наличия сопровождения, согласно приказам всех трех портов.

Также сообщается, что экспорт нефти из Приморска в первой половине февраля упал до 490 000 баррелей в день, что на треть меньше, чем годом ранее, и на 50% меньше, чем в тот же период 2024 года.

Тем временем около 140 миллионов баррелей нефти хранятся на танкерах, которые вынуждены совершать более длительные рейсы в Китай из-за отказа индийских нефтеперерабатывающих заводов и простоя некоторых судов в течение недель. С конца августа количество российской нефти в море выросло примерно на 60%.

Напомним

15 февраля российские власти начали расследование столкновения нефтяного танкера "Тони" с причалом в порту усть-луга. Инцидент привел к повреждению инфраструктуры, но пострадавших не было.

Евгений Устименко

