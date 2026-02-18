Лед на Балтике угрожает экспорту россии – суда без соответствующего класса могут остановиться
Киев • УНН
Самый обширный за 15 лет морской лед на Балтике ограничивает экспорт рф, требуя сопровождения ледоколов для судов без ледового класса. С 1 марта порты могут запретить вход таким судам, если толщина льда достигнет 30-50 см.
Наиболее расширенный за последние 15 лет морской лед вокруг ключевых товарных российских портов на Балтийском море может ограничить значительную часть огромной экспортной программы страны из-за нехватки судов, способных справиться с такими условиями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Руководство ключевых российских хабов в регионе - нефтяного терминала приморск и топливного порта высоцк - требует, чтобы суда, не имеющие ледового класса, сопровождались отдельными ледоколами во время движения по водам Балтийского моря.
По словам александра колесова, главного синоптика санкт-петербурга, Финский залив, откуда осуществляется 40% морского экспорта нефти россии, сейчас почти полностью покрыт льдом, и площадь территории, покрытой льдом, продолжает расти. Он отметил, что подобные события в последний раз наблюдались в феврале 2010 и 2011 годов.
В то же время российское министерство транспорта сообщило операторам судов "учитывать это обстоятельство при принятии решения об отправке судов в Финский залив" - имея в виду, что ледоколы прибудут только в конце февраля.
Если толщина льда увеличится до 30-50 сантиметров - всего на 5 сантиметров больше, чем сейчас - то порты усть-луга, приморск и высоцк с 1 марта запретят вход всем судам, не имеющим ледового класса, независимо от наличия сопровождения, согласно приказам всех трех портов.
Также сообщается, что экспорт нефти из Приморска в первой половине февраля упал до 490 000 баррелей в день, что на треть меньше, чем годом ранее, и на 50% меньше, чем в тот же период 2024 года.
Тем временем около 140 миллионов баррелей нефти хранятся на танкерах, которые вынуждены совершать более длительные рейсы в Китай из-за отказа индийских нефтеперерабатывающих заводов и простоя некоторых судов в течение недель. С конца августа количество российской нефти в море выросло примерно на 60%.
Напомним
15 февраля российские власти начали расследование столкновения нефтяного танкера "Тони" с причалом в порту усть-луга. Инцидент привел к повреждению инфраструктуры, но пострадавших не было.