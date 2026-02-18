Крига на Балтиці загрожує експорту росії - можуть зупинитись судна без відповідного класу

Найбільш розширений за останні 15 років морський лід навколо ключових товарних російських портів на Балтійському морі може обмежити значну частину величезної експортної програми країни через нестачу суден, здатних впоратися з такими умовами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Керівництво ключових російських хабів у регіоні - нафтового терміналу приморськ і паливного порту висоцьк - вимагає, щоб судна, які не мають льодового класу, супроводжувалися окремими криголамами під час руху водами Балтійського моря.

За словами олександра колесова, головного синоптика санкт-петербурга, Фінська затока, звідки здійснюється 40% морського експорту нафти росії, зараз майже повністю вкрита льодом, і площа території, вкритої кригою, продовжує зростати. Він зазначив, що подібні події востаннє спостерігалися в лютому 2010 та 2011 років.

Водночас російське міністерство транспорту повідомило операторам суден "враховувати цю обставину при прийнятті рішення про відправку суден до Фінської затоки" - маючи на увазі, що криголами прибудуть лише наприкінці лютого.

Якщо товщина льоду збільшиться до 30-50 сантиметрів - всього на 5 сантиметрів більше, ніж зараз - то порти усть-луга, приморськ і висоцьк з 1 березня заборонять вхід всім суднам, що не мають льодового класу, незалежно від наявності супроводу, згідно з наказами всіх трьох портів.

Також повідомляється, що експорт нафти з приморська в першій половині лютого впав до 490 000 барелів на день, що на третину менше, ніж роком раніше, і на 50% менше, ніж у той самий період 2024 року.

Тим часом близько 140 мільйонів барелів нафти зберігаються на танкерах, які змушені здійснювати більш тривалі рейси до Китаю через відмову індійських нафтопереробних заводів і простоювання деяких суден протягом тижнів. З кінця серпня кількість російської нафти в морі зросла приблизно на 60%.

Нагадаємо

15 лютого російська влада почала розслідування зіткнення нафтового танкера "Тоні" з причалом у порту усть-луга. Інцидент призвів до пошкодження інфраструктури, але постраждалих не було.