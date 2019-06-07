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Балансодержатель опроверг информацию о захвате кинотеатра "Киев"

Балансодержатель опроверг информацию о захвате кинотеатра "Киев"

Киев  •  УНН

 • 11669 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Координатор национальных и международных проектов коммунального предприятия "Киевкинофильм", которое является балансодержателем кинотеатра "Киев", Елена Бабий заявила, что информацию о захвате кинотеатра, которая распространилась в социальных сетях, фейковая. Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту УНН.

"Никакого захвата не происходит, это обычная инвентаризация (в кинотеатре "Киев" - ред.). Действительно вход ко второму и третьему этажу кинотеатра закрыт бранкой, возле него находятся муниципальная стража, которая следит за порядком", - сказала Бабий.

Также, по ее словам, кинотеатр возобновит свою работу, как только комиссия закончит инвентаризацию.

Отметим, ранее в некоторых сообществах в соцсетях распространялась информация о том, что здание кинотеатра "Киев" захватывают.

Как сообщал УНН, ранее пресс-служба КГГА распространила информацию, что в столичном кинотеатре "Киев" сегодня начата инвентаризация и обследование здания.

Отмечалось, что в течение апреля-мая 2019 года бывший арендодатель ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" незаконно препятствовал комиссии в составе работников КП "Киевкинофильм" и Департамента коммунальной собственности Киева обследовать кинотеатр.

Напомним, что в апреле на открытом аукционе по аренде помещения кинотеатра "Киев" победил ООО "Синема-Центр".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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