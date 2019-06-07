Балансоутримувач спростував інформацію про захоплення кінотеатру "Київ"

КИЇВ. 7 червня. УНН. Координаторка національних і міжнародних проектів комунального підприємства "Київкінофільм", яке є балансоутримувачем кінотеатру "Київ", Олена Бабій заявила, що інформацію про захоплення кінотеатру, яка поширилася в соціальних мережах, фейкова. Про це вона розповіла у коментарі кореспонденту УНН.