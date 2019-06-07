Балансоутримувач спростував інформацію про захоплення кінотеатру "Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Координаторка національних і міжнародних проектів комунального підприємства "Київкінофільм", яке є балансоутримувачем кінотеатру "Київ", Олена Бабій заявила, що інформацію про захоплення кінотеатру, яка поширилася в соціальних мережах, фейкова. Про це вона розповіла у коментарі кореспонденту УНН.
"Ніякого захоплення не відбувається, це звичайна інвентаризація (у кінотеатрі "Київ" – ред.). Дійсно вхід до другого та третього поверху кінотеатру зачинений бранкою, коло неї знаходяться муніципальна варта, яка слідкує за порядком", - сказала Бабій.
Також, за її словами, кінотеатр відновить свою роботу, як тільки комісія закінчить інвентаризацію.
Зазначимо, раніше у деяких спільнотах у соцмережах поширювалася інформація про те, що будівлю кінотеатру "Київ" захоплюють.
Як повідомляв УНН, раніше прес-служба КМДА поширила інформацію, що у столичному кінотеатрі "Київ" сьогодні розпочато інвентаризацію й обстеження будівлі.
Зазначалося, що протягом квітня-травня 2019 року колишній орендодавець ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" незаконно перешкоджав комісії в складі працівників КП "Київкінофільм" і Департаменту комунальної власності Києва обстежити кінотеатр.
Нагадаємо, що у квітні на відкритому аукціоні щодо оренди приміщення кінотеатру "Київ" переміг ТОВ "Сінема-Центр".