Бал в стиле "Великого Гэтсби" начался в Кропивницкому

Организатор мероприятия — студенты Донецкого национального медицинского университета. Dress code бала — Aмерики 20-30-х годов ХХ века.

Гостям вечера предлагают послушать живую музыку, продегустировать сыры, сладости, напитки, потанцевать, сфотографироваться у тематической фотозоне.

Далее в программе — концерт.

Напомним, сегодня, в свой маршрут в Кропивницкому вышел “троллейбус любви”. Празднично украшенный транспорт двигался от городского совета до Лесопарковой и в обратном направлении.