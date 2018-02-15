Бал в стиле "Великого Гэтсби" начался в Кропивницкому
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня, в театре имени Марка Кропивницкого начался бал в стиле “Великого Гэтсби”, подобное мероприятие в областном центре устроили впервые, сообщает корреспондент УНН.
Организатор мероприятия — студенты Донецкого национального медицинского университета. Dress code бала — Aмерики 20-30-х годов ХХ века.
Гостям вечера предлагают послушать живую музыку, продегустировать сыры, сладости, напитки, потанцевать, сфотографироваться у тематической фотозоне.
Далее в программе — концерт.
Напомним, сегодня, в свой маршрут в Кропивницкому вышел “троллейбус любви”. Празднично украшенный транспорт двигался от городского совета до Лесопарковой и в обратном направлении.