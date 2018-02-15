Бал у стилі “Великого Гетсбі” розпочався у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні, у театрі імені Марка Кропивницького розпочався бал у стилі “Великого Гетсбі”, подібний захід в обласному центрі влаштували вперше, повідомляє кореспондент УНН.
Організатор заходу - студенти Донецького національного медичного університету. Dress code балу - Aмерика 20-30-х років ХХ століття.
Гостям вечора пропонують послухати живу музику, продегустувати сири, солодощі, напої, потанцювати, сфотографуватися біля тематичної фотозони.
Далі у програмі – концерт.
Нагадаємо, сьогодні, на свій маршрут у Кропивницькому вийшов “тролейбус кохання”. Святково прикрашений транспорт рухався від міської ради до Лісопаркової та у зворотньому напрямку.