Бакулин должен быть объявлен в розыск - Луценко

КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит Регламентный комитет Верховой Рады предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина, в том числе для объявления его в розыск. Об этом он сказал сегодня во время оглашения соответствующих представлений на заседании регламентного комитета, передает УНН.