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Бакулин должен быть объявлен в розыск - Луценко

Бакулин должен быть объявлен в розыск - Луценко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко просит Регламентный комитет Верховой Рады предоставить разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Евгения Бакулина, в том числе для объявления его в розыск. Об этом он сказал сегодня во время оглашения соответствующих представлений на заседании регламентного комитета, передает УНН.

"Я прошу вас принять решение о привлечении народного депутата Бакулина к уголовной соответствия. Также следствие считает необходимым о задержании народного депутата, а также его арест", - сказал он.

По словам Генпрокурора, необходимость задержания и ареста обосновывается двумя факторами. Первое, отметил он, нардеп после следствия, которое завершилось еще в 2014 году закрытием уголовного дела, фактически покинул территорию Украины, и долгое время не появляется ни на заседание Верховной Рады, ни вообще на территории Украины.

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"Следствие не может установить место его пребывания. Мы обратились к его адвокатам с просьбой предоставить нам информацию о месте его нахождения для того, чтобы законно передать все процессуальные документы. Однако адвокат в телефонном разговоре отказал нам в этом. И на данный момент мы не можем установить место его нахождения. Это первое обстоятельство, которое ведет нас к единственно возможному логического вывода - г-на Бакулина надо объявить в розыск. Для этого требуется разрешение Верховной Рады не только на его привлечение к уголовной ответственности, но и задержания", - подчеркнул он.

Кроме того, отметил Ю.Луценко, Е.Бакулин обоснованно подозревается в статьях, согласно действующему законодательству и КПК, предусматривают арест независимо от срока, прошедшего после совершения преступления.

Как сообщал УНН, 16 февраля Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Евгения Бакулина.

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