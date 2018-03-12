Бакулін має бути оголошений у розшук - Луценко

“Я прошу вас прийняти рішення про притягнення народного депутата Бакуліна до кримінальної відповідності. Також слідство вважає необхідним про затримання народного депутата, а також його арешт”, — сказав він.

За словами Генпрокурора, необхідність затримання та арешту обґрунтовується двома факторами. Перше, зазначив він, нардеп після слідства, яке завершилося ще в 2014 році закриттям кримінальної справи, фактично покинув територію України, і довгий час не з’являється ні на засідання Верховної Ради, ні взагалі на територію України.

“Наразі слідство не може встановити місце його перебування. Ми звернулися до його адвокатів з проханням надати нам інформацію про місце його знаходження для того, щоб у законний спосіб передати всі процесуальні документи. Проте адвокат у телефонній розмові відмовив нам у цьому. І на цей момент ми не можемо встановити місце його знаходження. Це перша обставина, яка веде нас до єдино можливого логічного висновку — пана Бакуліна треба оголосити у розшук. Для цього потрібен дозвіл Верховної Ради не тільки на його притягнення до кримінальної відповідальності, але й затримання”, — наголосив він.

Крім того, наголосив Луценко, Бакулін обґрунтовано підозрюється у статтях, які згідно з чинним законодавством і КПК, передбачають арешт незалежно від терміну, який пройшов після скоєння злочину.