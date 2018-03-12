Бакулін має бути оголошений у розшук - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко просить Регламентний комітет Верхової Ради надати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата України Євгена Бакуліна, в тому числі для оголошення його в розшук. Про це він сказав сьогодні під час представлення відповідних подань на засіданні Регламентного комітету, передає УНН.
“Я прошу вас прийняти рішення про притягнення народного депутата Бакуліна до кримінальної відповідності. Також слідство вважає необхідним про затримання народного депутата, а також його арешт”, — сказав він.
За словами Генпрокурора, необхідність затримання та арешту обґрунтовується двома факторами. Перше, зазначив він, нардеп після слідства, яке завершилося ще в 2014 році закриттям кримінальної справи, фактично покинув територію України, і довгий час не з’являється ні на засідання Верховної Ради, ні взагалі на територію України.
“Наразі слідство не може встановити місце його перебування. Ми звернулися до його адвокатів з проханням надати нам інформацію про місце його знаходження для того, щоб у законний спосіб передати всі процесуальні документи. Проте адвокат у телефонній розмові відмовив нам у цьому. І на цей момент ми не можемо встановити місце його знаходження. Це перша обставина, яка веде нас до єдино можливого логічного висновку — пана Бакуліна треба оголосити у розшук. Для цього потрібен дозвіл Верховної Ради не тільки на його притягнення до кримінальної відповідальності, але й затримання”, — наголосив він.
Крім того, наголосив Луценко, Бакулін обґрунтовано підозрюється у статтях, які згідно з чинним законодавством і КПК, передбачають арешт незалежно від терміну, який пройшов після скоєння злочину.