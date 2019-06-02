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Бахрейн позволил добывать нефть на своей территории фирмам с иностранным капиталом

Бахрейн позволил добывать нефть на своей территории фирмам с иностранным капиталом

Киев  •  УНН

 • 10426 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Королевство Бахрейн разрешило компаниям с иностранным капиталом вести непосредственную разработку нефтяных и газовых месторождений на своей территории. Об этом говорится в указе премьер-министра королевства шейха Халифы бен Сальмана Аль Халифы, который цитирует бахрейнское агентство новостей, передает УНН со ссылкой также на Reuters.

Согласно указу главы кабинета министров, “компаниям с иностранным капиталом разрешено полностью владеть (иметь 100-процентное владение) производством по добыче нефти и природного газа на территории королевства”.

Отмечается, что для начала деятельности таких фирм в Бахрейне, “иностранной материнской компании необходимо иметь подписанный (или находящийся на завершающей стадии подписания) договор с правительством королевства о разработке и производстве нефти и/или природного газа в стране”.

Как отмечал УНН, в мае Саудовская Аравия заявила, что два нефтяных танкера стали целью диверсии в водах ОАЭ.

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