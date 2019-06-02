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Бахрейн дозволив добувати нафту на своїй території фірмам з іноземним капіталом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Королівство Бахрейн дозволило компаніям з іноземним капіталом вести безпосередню розробку нафтових і газових родовищ на своїй території. Про це йдеться в указі прем’єр-міністра королівства шейха Халіфи бен Сальмана Аль Халіфи, яке цитує бахрейнське агентство новин, інформує УНН з посиланням також на Reuters.

Згідно з указом глави кабінету міністрів, “компаніям з іноземним капіталом дозволено повністю володіти (мати 100-відсоткове володіння) провадженням у видобутку нафти і природного газу на території королівства”.

Відзначається, що для початку діяльності таких фірм в Бахрейні, “іноземній материнській компанії необхідно мати підписаний (або який знаходиться на завершальній стадії підписання) договір з урядом королівства про розробку і виробництві нафти і/або природного газу в країні”.

Як зазначав УНН, у травні Саудівська Аравія заявила, що два нафтові танкери стали метою диверсії у водах ОАЕ.

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