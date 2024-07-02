Байден заявил, что решение Верховного суда о частичном иммунитете Трампу "создает прецедент"

Президент США Джо Байден заявил, что решение Верховного суда по иску экс-президента страны Дональда Трампа создает прецедент и подрывает верховенство закона. Заявление господина Байдена было сделано в телеобращении к гражданам США, передает УНН.

Детали

1 июля суд постановил, что бывшие президенты страны сохраняют значительный иммунитет от судебного преследования за действия, совершенные во время их пребывания у власти.

"Это новый принцип и опасный прецедент, поскольку власть должности больше не будет ограничиваться законом. Единственные ограничения будут устанавливаться президентом самостоятельно",- сказал Джо Байден, выступая в Белом доме.

Он отметил, что США как государство были основаны на принципе "в Америке нет королей", при котором все равны перед законом. Решение Верховного суда в этом контексте означает, что "фактически нет никаких ограничений на действия президента", отметил Байден.

Контекст

Согласно решению Верховного суда, вопрос иммунитета Трампа по делу о штурме Капитолия должен быть сначала рассмотрен нижестоящими судами. Суд также уточнил, что иммунитет бывшего президента не распространяется на те его поступки, которые он совершил в частном порядке. Дело о предполагаемой причастности бывшего президента к штурму Капитолия направят на новое рассмотрение.

Верховный суд США решил, что Трамп может иметь иммунитет в деле по делу о штурме Капитолия