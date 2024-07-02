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Байден заявив, що рішення Верховного суду про частковий імунітет Трампу "створює прецедент"

Київ • УНН

 • 29232 перегляди

Байден розкритикував рішення Верховного суду про надання часткового імунітету колишнім президентам, заявивши, що воно створює небезпечний прецедент, який підриває верховенство права і надає президенту практично необмежену владу.

Байден заявив, що рішення Верховного суду про частковий імунітет Трампу "створює прецедент"

Президент США Джо Байден заявив, що рішення Верховного суду за позовом експрезидента країни Дональда Трампа створює прецедент і підриває верховенство закону. Заява пана Байдена була зроблена у телезверненні до громадян США, передає УНН.

Деталі

1 липня суд ухвалив, що колишні президенти країни зберігають значний імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час їхнього перебування при владі.

"Це новий принцип та небезпечний прецедент, оскільки влада посади більше не обмежуватиметься законом .... Єдині обмеження встановлюватимуться президентом самостійно",— сказав Джо Байден, виступаючи у Білому домі.

Він зазначив, що США як держава були засновані на принципі "в Америці немає королів", за якого всі рівні перед законом. Рішення Верховного суду в цьому контексті означає, що "фактично немає жодних обмежень на дії президента", зазначив Байден.

Контекст

Згідно з рішенням Верховного суду, питання імунітету Трампа у справі про штурм Капітолію має бути спочатку розглянуте судами нижчестоящими. Суд також уточнив, що імунітет колишнього президента не поширюється на ті його вчинки, які він здійснив у приватному порядку. Справа про передбачувану причетність колишнього президента до штурму Капітолію направлять на новий розгляд.

Верховний суд США вирішив, що Трамп може мати імунітет у справі у справі про штурм Капітолія01.07.24, 23:09 • 25959 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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