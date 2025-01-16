Байден предостерег от формирования олигархии в США

Президент Джо Байден в своем последнем выступлении на посту предупредил о развивающейся в Америке «олигархии», подчеркнув важность того, чтобы сверхбогатые соответствовали тем же ожиданиям, что и рабочие и граждане среднего класса, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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«Я хочу предупредить страну о некоторых вещах, которые вызывают у меня большое беспокойство. И это опасное беспокойство. И это опасная концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей и опасные последствия, если их злоупотребление властью останется без контроля», - сказал Байден.

«Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу для каждого достичь успеха», - отметил Байден.

Президент США упомянул концентрацию власти более века назад в руках «баронов-грабителей», которые были сломаны антимонопольной практикой, вопрос, который Байден сделал приоритетным во время своего правления спустя столетие.

«Они не наказывали богатых. Они просто заставили состоятельных играть по правилам, которые должны были выполнять все остальные. Рабочие хотели получить права, чтобы заработать свою справедливую долю, - сказал Байден. - Они приняли участие в сделке, и это помогло нам встать на путь построения самого большого среднего класса и самого успешного века, который любая нация мира когда-либо видела. Мы должны сделать это снова».

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