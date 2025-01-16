Байден застеріг від формування олігархії у США

Президент США Джо Байден у своєму останньому виступі на посаді попередив про "олігархію", що розвивається в Америці, підкресливши важливість того, щоб надбагаті відповідали тим же очікуванням, що і робітники і громадяни середнього класу, пише УНН з посиланням на CNN.

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"Я хочу попередити країну про деякі речі, які викликають у мене велике занепокоєння. І це небезпечне занепокоєння. І це небезпечна концентрація влади в руках дуже небагатьох надбагатих людей та небезпечні наслідки, якщо їхнє зловживання владою залишиться без контролю", - сказав Байден.

"Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади та впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також справедливому шансу для кожного досягти успіху", - зазначив Байден.

Президент США згадав концентрацію влади більше ніж століття тому в руках "баронів-грабіжників", які були зламані антимонопольною практикою, питання, яке Байден зробив пріоритетним під час свого правління через століття.

"Вони не карали багатих. Вони просто змусили заможних грати за правилами, які повинні були виконувати всі інші. Робітники хотіли отримати права, щоб заробити свою справедливу частку, – сказав Байден. - Вони взяли участь в угоді, і це допомогло нам стати на шлях побудови найбільшого середнього класу та найуспішнішого століття, яке будь-яка нація світу коли-небудь бачила. Ми повинні зробити це знову".

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