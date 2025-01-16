Байден пропонує змінити Конституцію США щодо президентської відповідальності
Київ • УНН
Президент США закликав внести поправки до Конституції для посилення відповідальності президентів за злочини під час правління. Байден також висловив занепокоєння щодо концентрації влади в руках олігархів та поширення дезінформації.
Президент США Джо Байден закликав змінити Конституцію США, щоб президенти Сполучених Штатів не могли уникнути відповідальності за злочини, скоєні під час правління. Про це він заявив під час прощального звернення до країни, пише УНН.
Нам потрібно внести поправки до конституції, щоб було зрозуміло, що жоден президент, жоден президент не застрахований від відповідальності перебуваючи на своїй посаді. Влада президента не безмежна. Вона не є абсолютною. І цього не повинно бути
Також він заявив, що сьогодні в Америці формується олігархія, що має величезне багатство, владу і вплив, яка "буквально загрожує всій нашій демократії"..
Влада в США концентрується в руках дуже небагатьох надбагатих людей, це небезпечна тенденція,
Президент розповів, що занепокоєння викликає потенційне зростання технологічно-промислового комплексу.
Ми повинні реформувати податковий кодекс, не надаючи мільярдерам найбільші податкові пільги, а змушуючи їх почати платити свою справедливу частку,
Він закликав контролювати "темні гроші", що витрачаються на приховане фінансування виборчих кампаній.
Байден також висловив стурбованість щодо швидкого поширення дезінформації, відсутності перевірки фактів у соцмережах та "краху вільної преси".
Американців буквально ховають під лавиною дезінформації та недостовірних відомостей, що дозволяє зловживати владою
Нагадаємо
Президент США Джо Байден виступив з прощальною промовою в Овальному кабінеті, підбиваючи підсумки свого терміну. Він відзначив успіхи у внутрішній політиці та підтримці України, наголосивши на зміцненні НАТО.