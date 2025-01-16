Байден предлагает изменить Конституцию США относительно президентской ответственности

Президент США Джо Байден призвал изменить Конституцию США, чтобы президенты Соединенных Штатов не могли избежать ответственности за преступления, совершенные во время правления. Об этом он заявил во время прощального обращения к стране, пишет УНН.

Нам нужно внести поправки в конституцию, чтобы было понятно, что ни один президент, ни один президент не застрахован от ответственности находясь на своей должности. Власть президента не безгранична. Она не является абсолютной. И этого не должно быть - сказал Байден.

Также он заявил, что сегодня в Америке формируется олигархия, имеющая огромное богатство, власть и влияние, которая "буквально угрожает всей нашей демократии".

Власть в США концентрируется в руках очень немногих сверхбогатых людей, это опасная тенденция, - предупредил президент Джо Байден.

Президент рассказал, что беспокойство вызывает потенциальный рост технологически-промышленного комплекса.

Мы должны реформировать налоговый кодекс, не предоставляя миллиардерам самые большие налоговые льготы, а заставляя их начать платить свою справедливую долю, - продолжил Байден.

Он призвал контролировать "темные деньги", которые тратятся на скрытое финансирование избирательных кампаний.

Байден также выразил обеспокоенность относительно быстрого распространения дезинформации, отсутствия проверки фактов в соцсетях и "краха свободной прессы".

Американцев буквально хоронят под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью - акцентировал Байден.

Напомним

Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете, подводя итоги своего срока. Он отметил успехи во внутренней политике и поддержке Украины, отметив укрепление НАТО.