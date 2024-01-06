Байден перед годовщиной 6 января выступил с речью о демократии в США

Президент США Джо Байден в Велли-Фордж в пятницу днем выступил с речью об угрозах, стоящих перед американской демократией, пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

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Байден заявил о необходимости американцам ответить самим себе на самый важный вопрос: остается ли демократия священной для Америки?

"Это не риторический, академический или гипотетический вопрос. Вопрос о том, остается ли демократия неприкосновенной для Америки, является самым насущным вопросом нашего времени, – заявил Байден, – Именно об этом идет речь на выборах 2024 года".

Президент США напомнил события 6 января 2021 года, когда сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Конгресс.

"В то время даже республиканские конгрессмены и комментаторы (прореспубликанского телеканала) Fox News публично и в частном порядке осуждали эту атаку. И как сказал один республиканский сенатор, поведение Трампа было постыдным и унизительным для страны, – отметил Байден. – Но теперь, по прошествии времени, политика, страх, деньги – все это оказало влияние. И (люди), знающие правду о Трампе и событиях 6 января, отказались от правды и отказались от нашей демократии. Они сделали свой выбор. Теперь остальным из нас – демократам, независимым, части республиканцев – предстоит сделать свой выбор".

Байден заявил, что он "знает свой" выбор и выразил уверенность в том, что американцы тоже сделают выбор.

"Толпа, которая атаковала Капитолий 6 января, размахивая плакатами с Трампом и флагами Конфедерации, пронеслась мимо портрета Джорджа Вашингтона (в Капитолии), и это не заставило их задуматься – хотя должно было. Художник, который написал портрет, запечатлел этот момент, потому что это, по его словам, был "один из высших моральных уроков, когда-либо данных миру"", – сказал Байден.

Он напомнил, что в тот момент "Джордж Вашингтон был на пике своей власти, только что победив самую могущественную империю на Земле (Британскую империю). Он мог удерживать эту власть столько, сколько хотел. Но это не была та Америка, за которую боролись он и американские войска здесь в Вэлли-Фордж".

"Американские лидеры не удерживают власть безжалостно. Наши лидеры возвращают власть народу – добровольно. Вы выполняете свой долг. Вы служите своей стране. И наша страна достойна вашей службы. Мы не идеальны, но мы открыты всему – хорошему ли, плохому ли, с правдой о том, кто мы есть. Вот, что делают великие нации, и мы великая нация – величайшая из наций. Такую Америку я вижу в нашем будущем", – подчеркнул Байден.

Президент США заявил, что Соединенные Штаты "продолжают идти вперед", говоря "о возможностях, а не о кровопролитии" и "беря судьбу в свои руки".

"Мы не верим, что Америка терпит неудачу. Мы знаем, что Америка побеждает. Это и есть американский патриотизм", – добавил президент США.

Байден перенес посвященную годовщине 6 января речь из-за ожидаемого зимнего шторма