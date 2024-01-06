Байден перед годовщиной 6 января выступил с речью о демократии в США

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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5 января  •  148782 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  138142 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  135812 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

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В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  225750 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  123451 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  249490 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  175783 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  273050 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  170288 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  190347 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  202999 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206520 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  204793 просмотра

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192352 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Три человека были найдены мертвыми в доме в Броварах; причины остаются неизвестными, ожидается судебно-медицинская экспертиза.

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