Байден перед річницею 6 січня виступив із промовою про демократію у США

Президент США Джо Байден у Веллі-Фордж у п'ятницю вдень виступив із промовою про загрози, що стоять перед американською демократією, пише УНН із посиланням на Голос Америки.

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Байден заявив про необхідність американцям відповісти самим собі на найважливіше запитання: чи залишається демократія священною для Америки?

"Це не риторичне, академічне чи гіпотетичне питання. Питання про те, чи залишається демократія недоторканною для Америки, є найнагальнішим питанням нашого часу, - заявив Байден, - Саме про це йдеться на виборах 2024 року".

Президент США нагадав події 6 січня 2021 року, коли прихильники експрезидента Дональда Трампа штурмували Конгрес.

"На той час навіть республіканські конгресмени та коментатори (прореспубліканського телеканалу) Fox News публічно і приватно засуджували цю атаку. І як сказав один республіканський сенатор, поведінка Трампа була ганебною і принизливою для країни, - зазначив Байден. - Але тепер, з плином часу, політика, страх, гроші - все це вплинуло. І (люди), які знають правду про Трампа і події 6 січня, відмовилися від правди і відмовилися від нашої демократії. Вони зробили свій вибір. Тепер решті з нас - демократам, незалежним, частині республіканців - належить зробити свій вибір".

Байден заявив, що він "знає свій" вибір і висловив упевненість у тому, що американці теж зроблять вибір.

"Натовп, який атакував Капітолій 6 січня, розмахуючи плакатами з Трампом і прапорами Конфедерації, пронісся повз портрет Джорджа Вашингтона (у Капітолії), і це не змусило їх замислитися - хоча мало б. Художник, який написав портрет, закарбував цей момент, тому що це, за його словами, був "один із найвищих моральних уроків, коли-небудь даних світу", - сказав Байден.

Він нагадав, що в той момент "Джордж Вашингтон був на піку своєї влади, щойно перемігши наймогутнішу імперію на Землі (Британську імперію). Він міг утримувати цю владу стільки, скільки хотів. Але це не була та Америка, за яку боролися він і американські війська тут у Веллі-Фордж".

"Американські лідери не утримують владу безжально. Наші лідери повертають владу народу - добровільно. Ви виконуєте свій обов'язок. Ви служите своїй країні. І наша країна гідна вашої служби. Ми не ідеальні, але ми відкриті всьому - хорошому чи поганому, з правдою про те, хто ми є. Ось, що роблять великі нації, і ми велика нація - найбільша з націй. Таку Америку я бачу в нашому майбутньому", - наголосив Байден.

Президент США заявив, що Сполучені Штати "продовжують іти вперед", кажучи "про можливості, а не про кровопролиття" і "беручи долю у свої руки".

"Ми не віримо, що Америка зазнає невдачі. Ми знаємо, що Америка перемагає. Це і є американський патріотизм", - додав президент США.

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