Байден переніс присвячену річниці 6 січня промову через очікуваний зимовий шторм

Президент США Джо Байден переніс свою промову про демократію, присвячену річниці 6 січня, на день через наближення зимової бурі в північно-східному і середньоатлантичному регіонах цими вихідними, пише УНН з посиланням на The Hill.

Деталі

Байден мав вирушити в район Філадельфії в суботу з нагоди трирічних роковин заворушень у Капітолії США. У середу ввечері Білий дім оголосив, що поїздку Байдена перенесено із суботи на п'ятницю.

"Через загрозливу несприятливу погоду, що насувається в районі Філадельфії цими вихідними, передвиборчу промову президента біля Веллі-Фордж у суботу, 6 січня, буде перенесено на п'ятницю, 5 січня", - заявив представник передвиборчого штабу Байдена Кевін Муньйос.

Промова Байдена у Веллі-Фордж, штат Пенсільванія, недалеко від Філадельфії, стане його першим передвиборчим заходом цього року, і очікується, що він підкреслить загрозу, яку колишній президент Трамп становить для демократії.

Він використовуватиме річницю 6 січня як символ того, що передвиборчий штаб Байдена називає триваючою боротьбою за демократію.

Доповнення

Очікується, що міста вздовж східного узбережжя, включно з Вашингтоном, Філадельфією і Нью-Йорком, постраждають від сильних штормів із суботи до понеділка, які, за прогнозами деяких метеорологів, можуть стати найсильнішими зимовими штормами, які спостерігалися в цих районах за два роки.