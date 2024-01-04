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Байден перенес посвященную годовщине 6 января речь из-за ожидаемого зимнего шторма

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 15:03  •  15668 просмотра

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Из-за зимнего шторма Байден перенес свою речь о демократии с субботы на пятницу в Филадельфии.

Президент США Джо Байден перенес свою речь о демократии, посвященную годовщине 6 января, на день из-за приближающейся зимней бури в северо-восточном и среднеатлантическом регионах в эти выходные, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Байден должен был отправиться в район Филадельфии в субботу по случаю трехлетней годовщины беспорядков в Капитолии США. В среду вечером Белый дом объявил, что поездка Байдена перенесена с субботы на пятницу.

"Из-за надвигающейся ненастной погоды в районе Филадельфии в эти выходные предвыборная речь президента возле Вэлли-Фордж в субботу, 6 января, будет перенесена на пятницу, 5 января", - заявил представитель предвыборного штаба Байдена Кевин Муньос.

Речь Байдена в Вэлли-Фордж, штат Пенсильвания, недалеко от Филадельфии, станет его первым предвыборным мероприятием в этом году, и ожидается, что он подчеркнет угрозу, которую бывший президент Трамп представляет для демократии.

Он будет использовать годовщину 6 января как символ того, что предвыборный штаб Байдена называет продолжающейся борьбой за демократию.

Дополнение

Ожидается, что города вдоль восточного побережья, включая Вашингтон, Филадельфию и Нью-Йорк, пострадают от сильных штормов с субботы по понедельник, которые, по прогнозам некоторых метеорологов, могут стать самыми сильными зимними штормами, наблюдавшимися в этих районах за два года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Biden postponed his Jan. 6 anniversary speech because of an expected winter storm
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