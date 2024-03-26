Байден отреагировал на разрушение моста в Балтиморе

Президент США Джо Байден назвал обрушение моста в Балтиморе "страшной аварией", пообещав сделать все возможное, чтобы один из важнейших портов Восточного побережья США как можно быстрее вернулся к нормальной работе. Об этом пишет NBC News, передает УНН.

Детали

Байден обещал, что мост будут восстанавливать максимально возможными темпами, но признал, что это "займет некоторое время". Он сказал, что направит "все необходимые федеральные ресурсы" на ликвидацию последствий случившегося.

Байден также заявил, что федеральное правительство оплатит все расходы на восстановление одного из самых оживленных мостов страны.

Я намерен сделать так, чтобы федеральное правительство оплатило все расходы на реконструкцию этого моста, и я ожидаю, что Конгресс поддержит мои усилия сказал Байден.

Напомним,

В ночь на вторник четырехполосный автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско рухнул после того, как в его опору врезалось грузовое судно. После столкновения судно вспыхнуло и затонуло. Пожарная служба Балтимора заявила, что на переправе на момент происшествия работали семь строителей. Двух из них спасатели достали из воды, остальные считаются пропавшими без вести. Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур ввел в регионе режим ЧС.

Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших