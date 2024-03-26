Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  94140 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

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ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  94735 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  132408 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  128974 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177954 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166334 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155091 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215983 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181353 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176964 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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21 марта 2024, 11:56  •  422752 просмотра
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  398771 просмотра
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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  420722 просмотра
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  510602 просмотра

Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших

В Балтиморе обвалился двухкилометровый мост, в результате чего несколько автомобилей упали в реку, и спасатели уже спасли двух человек из воды, продолжая поисково-спасательные работы для еще по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.

Новости Мира •   •  5223 просмотра
Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших

Кабмин назначил Шалигайло заместителем главы Одесской ОГА

Кабинет Министров Украины назначил Антона Шалигайло заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

политика •   •  7907 просмотра
Кабмин назначил Шалигайло заместителем главы Одесской ОГА

Продавал мужчинам справки с вымышленными болезнями: разоблачен глава ВВК

Председатель Овидиопольской внештатной военно-врачебной комиссии разоблачен на продаже фальшивых справок с вымышленными болезнями, которые помогали людям нелегально пересекать границу Украины за деньги.

Криминал и ЧП •   •  8343 просмотра
Продавал мужчинам справки с вымышленными болезнями: разоблачен глава ВВК

Китай подал жалобу в ВТО из-за программы субсидий по электромобилям в США

Китай подал жалобу во Всемирную торговую организацию на американскую программу субсидирования электромобилей, которая дискриминирует китайскую продукцию и нарушает глобальную цепочку поставок.

Новости Мира •   •  8127 просмотра
Китай подал жалобу в ВТО из-за программы субсидий по электромобилям в США

Украина ищет методы возвращения депортированных украинцев из рф - общественная активистка

Украина ищет пути возвращения депортированных украинцев, в том числе детей, из россии. Такого масштаба похищений и депортаций мир не видел со времен Второй мировой войны, и не существует уникальной формулы решения этого вопроса.

Общество •   •  11393 просмотра
Украина ищет методы возвращения депортированных украинцев из рф - общественная активистка

Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда, несмотря на протесты - министр

Венгрия не будет продлевать запрет на импорт меда из Украины, поскольку предыдущий запрет не имел положительного влияния на цены на местном рынке и нанес ущерб компаниям, экспортирующим мед в ЕС, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь.

Экономика •   •  9013 просмотра
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда, несмотря на протесты - министр

Качество воды в Бердянске ухудшается: жители сообщают о сомнительном виде и резком запахе

Жители Бердянска сообщают об ухудшении качества воды: вода из городского водопровода мутная, резкая и сомнительного цвета.

Общество •   •  7661 просмотра
Качество воды в Бердянске ухудшается: жители сообщают о сомнительном виде и резком запахе

лукашенко заявил, что пограничникам нужно "уничтожать" нарушителей границы

Белорусский диктатор александр лукашенко приказал пограничникам уничтожать нарушителей границы вооруженной силой во время своей поездки в приграничные регионы.

Война •   •  10702 просмотра
лукашенко заявил, что пограничникам нужно "уничтожать" нарушителей границы

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы. В городе и области - воздушная тревога.

Война •   •  30253 просмотра
В Сумах прогремели взрывы - СМИ

Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Кабинет министров Украины назначил Артура Добросердова Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также нескольких заместителей министров в разных министерствах.

политика •   •  28516 просмотра
Кабмин назначил нового Уполномоченного по вопросам пропавших без вести