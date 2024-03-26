Обвал моста в Балтиморе: спасатели достали из воды двух пострадавших

После обвала двухкилометрового моста в американском Балтиморе спасатели уже спасли из воды двух человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Предварительно в результате обвала моста в реку могли упасть более семи человек. Сейчас продолжается спасательная операция.

Мы считаем, что в настоящее время мы можем искать более семи человек. На данный момент мы все еще активно занимаемся поисково-спасательными работами, и мы будем продолжать это еще некоторое время - заявил начальник пожарной службы Балтимора Джеймс Уоллес.

Отмечается, что двух людей уже спасли из реки: один человек не пострадал, другого спасенного госпитализировали в "очень тяжелом состоянии".

Напомним

Большая лодка врезалась в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего часть моста обвалилась, а несколько автомобилей упали в воду, при этом ведутся спасательные работы для по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.