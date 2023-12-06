Байден обвинил ХАМАС в изнасиловании и увечьях женщин во время нападений на Израиль
Киев • УНН
Президент США Байден обвиняет ХАМАС в "невероятной жестокости" в отношении женщин, включая изнасилования и увечья во время нападений на Израиль. ХАМАС отрицает эти обвинения, называя их дезинформацией.
Президент США Джо Байден заявил, что согласно показаниям свидетелей, ХАМАС неоднократно насиловал и калечил женщин во время нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Сообщения об изнасиловании женщин - неоднократное изнасилование - и их тела изуродованы еще при жизни, об осквернении женских трупов, о том, как террористы ХАМАСа причиняют столько боли и страданий женщинам и девушкам, сколько возможно, а затем убивают их. Это ужасно
Детали
Во время своего выступления Байден сказал, что в течение последних нескольких недель распространялись сообщения о "невероятной жестокости" со стороны террористов ХАМАС в отношении женщин. В связи с этим, президент США призвал международные организации и гражданское общество осудить сексуальное насилие "без исключения".
В то же время в своем Telegram-канале ХАМАС заявил, что обвинения в изнасилованиях это дезинформация, "направленная на демонизацию палестинского сопротивления".
Напомним
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху также призвал международное сообщество выступить против изнасилований, зверств и нанесения увечий женщинам, которые, как утверждается, имели место 7 октября во время нападений боевиков ХАМАС на Израиль.
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Байден обвинил ХАМАС в изнасиловании и увечьях женщин во время нападений на Израиль
Президент США Байден обвиняет ХАМАС в "невероятной жестокости" в отношении женщин, включая изнасилования и увечья во время нападений на Израиль. ХАМАС отрицает эти обвинения, называя их дезинформацией.
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