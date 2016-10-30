Многоэтажка горела в Киеве
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. В Киеве на Оболони на 20-м этаже многоэтажки горела квартира, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
Отмечается, что дымом были отрезаны люди.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С пожара спасли 18 человек в Черкасской области
Сообщается, что уже на пятой минуте после вызова спасатели совершили марш-бросок по лестнице на 20 этаж, пешком, в полном снаряжении, в респираторе, с баллонами и рукавами, по пути срезая / сбивая замки и протискиваясь через балконы и эвакуационные проходы, которые хозяйственные жители превратили в кладовые.
В настоящее время пожар потушен, люди выведены, спасены.