Багатоповерхівка горіла в Києві

Зазначається, що димом були відрізані люди.

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Повідомляється, що уже на п’ятій хвилині опісля виклику рятівники здійснили марш-кидок по сходах на 20 поверх, пішки, в повному спорядженні, в респіраторі, з балонами і рукавами, по шляху зрізуючи/збиваючи замки і протискуючись через балкони і евакуаційні проходи, які господарські жителі перетворили в комори.

Наразі пожежу загасили, люди виведені, врятовані.