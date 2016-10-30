Багатоповерхівка горіла в Києві
Київ • УНН
Київ. 30 жовтня. УНН. Трапилася пожежа в Києві на Оболоні. На 20-му поверсі багатоповерхівки горіла квартира, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
Зазначається, що димом були відрізані люди.
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Повідомляється, що уже на п’ятій хвилині опісля виклику рятівники здійснили марш-кидок по сходах на 20 поверх, пішки, в повному спорядженні, в респіраторі, з балонами і рукавами, по шляху зрізуючи/збиваючи замки і протискуючись через балкони і евакуаційні проходи, які господарські жителі перетворили в комори.
Наразі пожежу загасили, люди виведені, врятовані.