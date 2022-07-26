Бабак рассказал об обучении украинских детей в школах Эстонии, Великобритании и Болгарии

Великобритания

Бабак сообщил, что детей, которые входят в состав временно перемещенных лиц из Украины, сразу по прибытии в Великобританию зачисляют в украинские субботние школы.

"19 марта субботние школы Великобритании приняли первых учеников. Кроме того, с британскими местными органами власти (именно они занимаются вопросами образования) прорабатываются возможности использования субботними школами дополнительных помещений. В свою очередь, помещения для занятий наибольших по численности классов будет предоставлять посольство", – написал Бабак.

По его словам, для удовлетворения нужд украинских детей изучают возможности наиболее эффективного использования имеющейся учебной базы субботних украинских школ в Великобритании, а также формата онлайн-обучения. В лондонской школе появилась должность психолога, эту практику примут во внимание и другие субботние школы.

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Бабак добавил, что после ряда переговоров посольства с Министерством образования общеобразовательные школы Великобритании на безвозмездной основе принимают новоприбывших детей из Украины. Администрации местных школ сами устанавливают правила зачисления и учебного процесса. Кое-где фиксируют проблемы, связанные с необходимостью докомплектации классов и пополнения преподавательского состава. Все это обязательно приведет к определенным осложнениям, однако не должно влиять на общую картину открытости британских государственных школ к приему украинских учеников.

Республика Болгария

Бабак рассказал, что, по имеющейся информации, в Республике Болгария находится 101 388 временно перемещенных граждан Украины, среди которых 39 143 детей.

"Дети граждан Украины, которые временно находятся на территории РБ, имеют право на бесплатное обучение в дошкольных и школьных учебных заведениях Болгарии после получения международной или временной защиты. Сейчас болгарские школы посещают 439 украинских учеников, детские сады – 84 . 1400 студентов из Украины учатся в болгарских вузах, при этом только 560 из них находятся на территории РБ", – сообщил Бабак.

По его словам, для успешного адаптирования к болгарской системе образования украинские дети могут посещать дополнительные уроки по болгарскому языку и по отдельным предметам. В ряде крупных городов Болгарии действуют бесплатные курсы по изучению болгарского языка для граждан Украины.

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Большинство украинских детей, которые находятся на территории Болгарии, предпочитают онлайн обучение в учебных заведениях Украины. Большое количество детей дошкольного возраста посещают детские центры (без обеспечения учебного процесса). С началом следующего учебного года ожидается увеличение количества украинских детей, которые будут посещать болгарские школы.

Бабак отметил, что 4 апреля в Софии по инициативе и поддержке Британской школы и частной школы имени Константина-Кирилла Философа была открыта первая школа для детей из Украины, в которой сейчас бесплатно учатся 150 учеников. В программу обучения также включены часы по украинскому языку, которые преподает учитель из Украины.

Эстонская Республика

Глава комитета ВР по образованию и науке сообщил, что по состоянию на конец мая в Эстонии зарегистрировано 4399 детей и молодежи – временных переселенцев из Украины.

"Среди них: 1136 – в начальной школе (1-3 класс); 2929 – в основной школе (4-7 класс); 182 – в старших классах средней школы (8-9 класс) ;152 – в заведениях профессионального образования во всех регионах Эстонии", - написал Бабак.

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По словам Бабака, на сегодняшний день в Эстонии действует ряд средних образовательных учреждений, в которых учатся украинские дети из числа временных переселенцев. Он отметил Украинскую школу, созданную муниципалитетом города Таллин при инициативе и активном содействии посольства Украины в Эстонии.

Глава комитета ВР по образованию и науке добавил, что есть украинские классы и в других городах Эстонии, в которых не только учатся украинские дети, но и работают украинские учителя среди временных переселенцев из Украины (они имеют статус помощников учителей). Кроме того, на всей территории Эстонии при региональных украинских громадах действуют восемь воскресных украинских школ.

Бабак проинформировал, что при волонтерском штабе Ассоциации украинских организаций Эстонии действует образовательный хаб, который курирует все вопросы обеспечения образовательных потребностей украинских детей, находящихся в Эстонии.