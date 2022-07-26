Бабак рассказал об обучении украинских детей в школах Эстонии, Великобритании и Болгарии

ukru
14 марта, 19:57 • 102630 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 117625 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107699 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138590 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138344 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113162 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106768 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92981 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111444 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136864 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 67251 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 56348 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 32269 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

04:29 • 42794 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

04:39 • 30300 просмотра
публикации
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 18859 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 236111 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 266177 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 203150 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 208181 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 102630 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 101494 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 119414 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 121853 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 129131 просмотра
Актуальное
Бабак рассказал об обучении украинских детей в школах Эстонии, Великобритании и Болгарии

Бабак рассказал об обучении украинских детей в школах Эстонии, Великобритании и Болгарии

Киев • УНН

 • 482982 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Глава комитета Верховной Рады по образованию и науке Сергей Бабак рассказал об обучении украинских детей, которые выехали из Украины из-за полномасштабного вторжения рф, в Эстонии, Великобритании и Болгарии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Бабака.

Великобритания

Бабак сообщил, что детей, которые входят в состав временно перемещенных лиц из Украины, сразу по прибытии в Великобританию зачисляют в украинские субботние школы.

"19 марта субботние школы Великобритании приняли первых учеников. Кроме того, с британскими местными органами власти (именно они занимаются вопросами образования) прорабатываются возможности использования субботними школами дополнительных помещений. В свою очередь, помещения для занятий наибольших по численности классов будет предоставлять посольство", – написал Бабак.

По его словам, для удовлетворения нужд украинских детей изучают возможности наиболее эффективного использования имеющейся учебной базы субботних украинских школ в Великобритании, а также формата онлайн-обучения. В лондонской школе появилась должность психолога, эту практику примут во внимание и другие субботние школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оксфорд и Кембридж: Украина ведет переговоры с лучшими вузами мира о сотрудничестве вплоть до открытия филиалов

Бабак добавил, что после ряда переговоров посольства с Министерством образования общеобразовательные школы Великобритании на безвозмездной основе принимают новоприбывших детей из Украины. Администрации местных школ сами устанавливают правила зачисления и учебного процесса. Кое-где фиксируют проблемы, связанные с необходимостью докомплектации классов и пополнения преподавательского состава. Все это обязательно приведет к определенным осложнениям, однако не должно влиять на общую картину открытости британских государственных школ к приему украинских учеников.

Республика Болгария

Бабак рассказал, что, по имеющейся информации, в Республике Болгария находится 101 388 временно перемещенных граждан Украины, среди которых 39 143 детей.

"Дети граждан Украины, которые временно находятся на территории РБ, имеют право на бесплатное обучение в дошкольных и школьных учебных заведениях Болгарии после получения международной или временной защиты. Сейчас болгарские школы посещают 439 украинских учеников, детские сады – 84 . 1400 студентов из Украины учатся в болгарских вузах, при этом только 560 из них находятся на территории РБ", – сообщил Бабак.

По его словам, для успешного адаптирования к болгарской системе образования украинские дети могут посещать дополнительные уроки по болгарскому языку и по отдельным предметам. В ряде крупных городов Болгарии действуют бесплатные курсы по изучению болгарского языка для граждан Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К началу офлайн-обучения готовы только 23% образовательных заведений страны

Большинство украинских детей, которые находятся на территории Болгарии, предпочитают онлайн обучение в учебных заведениях Украины. Большое количество детей дошкольного возраста посещают детские центры (без обеспечения учебного процесса). С началом следующего учебного года ожидается увеличение количества украинских детей, которые будут посещать болгарские школы.

Бабак отметил, что 4 апреля в Софии по инициативе и поддержке Британской школы и частной школы имени Константина-Кирилла Философа была открыта первая школа для детей из Украины, в которой сейчас бесплатно учатся 150 учеников. В программу обучения также включены часы по украинскому языку, которые преподает учитель из Украины.

Эстонская Республика

Глава комитета ВР по образованию и науке сообщил, что по состоянию на конец мая в Эстонии зарегистрировано 4399 детей и молодежи – временных переселенцев из Украины.

"Среди них: 1136 – в начальной школе (1-3 класс); 2929 – в основной школе (4-7 класс); 182 – в старших классах средней школы (8-9 класс) ;152 – в заведениях профессионального образования во всех регионах Эстонии", - написал Бабак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Около 80% детей, выехавших за границу, продолжают дистанционное обучение в своих школах

По словам Бабака, на сегодняшний день в Эстонии действует ряд средних образовательных учреждений, в которых учатся украинские дети из числа временных переселенцев. Он отметил Украинскую школу, созданную муниципалитетом города Таллин при инициативе и активном содействии посольства Украины в Эстонии. 

Глава комитета ВР по образованию и науке добавил, что есть украинские классы и в других городах Эстонии, в которых не только учатся украинские дети, но и работают украинские учителя среди временных переселенцев из Украины (они имеют статус помощников учителей). Кроме того, на всей территории Эстонии при региональных украинских громадах действуют восемь воскресных украинских школ.

Бабак проинформировал, что при волонтерском штабе Ассоциации украинских организаций Эстонии действует образовательный хаб, который курирует все вопросы обеспечения образовательных потребностей украинских детей, находящихся в Эстонии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы