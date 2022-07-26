Бабак розповів про навчання українських дітей у школах Естонії, Великої Британії та Болгарії

Велика Британія

Бабак повідомив, що дітей, які входять до складу тимчасово переміщенних осіб з України, одразу після прибуття до Великої Британії зараховують до українських суботніх шкіл.

"19 березня суботні школи Великої Британії прийняли перших учнів. Крім того, з британськими місцевими органами влади (саме вони опікуються питаннями освіти) опрацьовуються можливості використання суботніми школами додаткових приміщень. У свою чергу, приміщення для занять найбільших за чисельністю класів надаватиме посольство", – написав Бабак.

За його словами, для задоволення потреб українських дітей вивчають можливості найбільш ефективного використання наявної навчальної бази суботніх українських шкіл у Великій Британії, а також формату онлайн-навчання. У лондонській школі з’явилася посада психолога, цю практику візьмуть до уваги й інші суботні школи.

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Бабак додав, що після низки переговорів посольства з Міністерством освіти загальноосвітні школи Великої Британії на безоплатній основі приймають новоприбулих дітей з України. Адміністрації місцевих шкіл самі встановлюють правила зарахування та навчального процесу. Подекуди фіксують проблеми, пов’язані з необхідністю докомплектації класів та поповнення викладацького складу. Все це неодмінно призводитиме до певних ускладнень, проте не має впливати на загальну картину відкритості британських державних шкіл до прийому українських учнів.

Республіка Болгарія

Бабак розповів, що за наявною інформацією, у Республіці Болгарія перебуває 101 388 тимчасово переміщених громадян України, серед яких 39 143 дітей.

"Діти громадян України, які тимчасово знаходяться на території РБ, мають право на безоплатне навчання у дошкільних і шкільних навчальних закладах Болгарії після отримання міжнародного чи тимчасового захисту. На даний час болгарські школи відвідують 439 українських учнів, дитячі садочки – 84. 1400 студентів з України навчаються у болгарських ВНЗ, при цьому лише 560 з них знаходяться на території РБ", – повідомив Бабак.

За його словами, для успішного адаптування до болгарської системи освіти українські діти мають можливість відвідувати додаткові уроки з болгарської мови і з окремих предметів. У низці великих міст Болгарії діють безоплатні курси з вивчення болгарської мови для громадян України.

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Більшість українських дітей, які перебувають на території Болгарії, надають перевагу онлайн навчанню в навчальних закладах України. Велика кількість дітей дошкільного віку відвідують дитячі центри (без забезпечення навчального процесу). З початком наступного навчального року очікується збільшення кількості українських дітей, які відвідуватимуть болгарські школи.

Бабак зазначив, що 4 квітня у Софії за ініціативи і підтримки Британської школи та приватної школи імені Константина-Кирила Філософа було відкрито першу школу для дітей з України, в якій зараз безкоштовно навчаються 150 учнів. У програму навчання також включені години з української мови, які викладає вчитель з України.

Естонська Республіка

Голова комітету ВР з освіти та науки повідомив, що станом на кінець травня в Естонії зареєстровано 4399 дітей та молоді – тимчасових переселенців з України.

"Серед них: 1136 – у початковій школі (1-3 клас); 2929 – в основній школі (4-7 клас); 182 – у старших класах середньої школи (8-9 клас); 152 – в закладах професійної освіти в усіх регіонах Естонії", – написав Бабак.

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За словами Бабака, на сьогодні в Естонії діє низка середніх освітніх закладів, в яких навчаються українські діти з числа тимчасових переселенців. Він відзначив Українську школу, створену муніципалітетом міста Таллінн за ініціативи й активного сприяння посольства України в Естонії.

Голова комітету ВР з освіти та науки додав, що є українські класи й в інших містах Естонії, в яких не лише навчаються українські діти, але і працюють українські вчителі з-поміж тимчасових переселенців з України (вони мають статус помічників вчителів). Крім того, по всій території Естонії при регіональних українських громадах діють вісім недільних українських шкіл.

Бабак проінформував, що при волонтерському штабі Асоціації українських організацій Естонії діє освітній хаб, який курує всі питання забезпечення освітніх потреб українських дітей, які перебувають в Естонії.