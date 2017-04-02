Б.Дилану вручили Нобелевскую премию в Стокгольме

Отмечается, что постоянная секретарша академии Сара Даниус присутствовала на одном из двух запланированных в Стокгольме концертов певца. Она отказалась предоставлять детали относительно того, где и как проходила церемония вручения.

Для того чтобы получить премию, Б.Дилан должен теперь прочитать традиционную лекцию не позднее 10 июня. Он не будет читать лекции лично, но пришлет записанную версию. Если он не прочитает лекцию до июня, то потеряет деньги из премии. Это более 900 тыс. долларов.

Как повидомяв УНН, в октябре 2016 Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе.