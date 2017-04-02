Б.Ділану вручили Нобелівську премію в Стокгольмі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Американський музикант і поет Боб Ділан отримав диплом і медаль Нобелівського комітету в Стокгольмі, передає УНН з посиланням на ABC.
Зазначається, що постійна секретарка академії Сара Даніус була присутньою на одному з двох запланованих у Стокгольмі концертів співака. Вона відмовилася надавати деталі щодо того, де і як відбувалася церемонія вручення.
Для того щоб отримати премію, Б.Ділан повинен тепер прочитати традиційну лекцію не пізніше 10 червня. Він не читатиме лекції особисто, але пришле записану версію. Якщо він не прочитає лекцію до червня, то втратить гроші з премії. Це більше 900 тис. доларів.
Як повідомяв УНН, у жовтні 2016 року Боб Ділан отримав Нобелівську премію з літератури.