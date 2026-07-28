АЗС в прифронтовых регионах могут стать объектами критической инфраструктуры

Автозаправочные станции в прифронтовых регионах могут быть признаны объектами критической инфраструктуры. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Россия атакует АЗС, крупные продовольственные магазины, гражданский транспорт на дорогах, жилые кварталы и другие объекты, обеспечивающие жизнедеятельность общин.

Учитывая изменение обстановки, дополнительно наращиваем антидроновую защиту. В Сумской области силами ОВА и общин антидроновыми сетками уже защищено более 400 километров дорог. Еще несколько сотен километров - на стадии обустройства. Работа продолжается круглосуточно. Обсудили возможность признания АЗС в прифронтовых регионах объектами критической инфраструктуры. Это позволит направлять дополнительные ресурсы на их защиту и обеспечить бесперебойную работу - отметил Микита.

Он добавил, что ОВА получили поручение совместно с общинами увеличить объемы финансового и материально-технического обеспечения действующих, новых, расширенных подразделений ПВО в регионе, в частности экипажей БпАК, мобильных огневых групп и т.д.

"Совместно с военными готовим отдельный пакет решений по дополнительной защите неба", - резюмировал заместитель руководителя ОП.

Напомним

Накануне в Харьковской области Россия нанесла удар по Изюму, повреждена АЗС, известно о трех пострадавших.

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