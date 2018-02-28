Азовское море поднялось до стихийной отметки
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Уровень воды в Азовском море поднялся до стихийной отметки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"28 февраля ночью и утром в Геническе (Херсонской области) подъем уровня моря с достижением стихийной отметки 658 (затопление причалов, территории рыбзавода, моста, шоссейной дороги на Арабатскую стрелку)", - говорится в сообщении.
Также, по данным Укргидрометцентра, 01-04 марта на участке Днестра Залещики - верховья Днестровского водохранилища при дальнейшем усилении ледоформирующих процессов сохраняется возможность формирования зажоров льда с резким колебанием уровней воды.
Напомним, сегодня в Украине ожидается неоднородная погода. Выпадать снег, ожидается сильный ветер, на дорогах гололедица.